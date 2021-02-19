В Одессе иномарка сбила совсем молоденькую девушку, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу

Авария случилась днем на Николаевской дороге. Кадры с места происшествия удалось заснять очевидцам, которые выложили их в сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

В пресс-службе одесской патрульной полиции сообщили, что под колеса автомобиля Volkswagen Golf угодила 19-летняя девушка. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в народе, который называют «зеброй», когда на нее совершил наезд автомобиль.

На место аварии примчались медики скорой помощи и забрали ее в больницу.

Все обстоятельства ДТП выясняет следователь.

Ранее мы сообщали, что автомобиль патрульной полиции наехал на пешехода, который шел по тротуару.

Происшествие случилось вечером, 17 февраля, коло супермаркета «АТБ», расположенного на улице Екатерининской, 90 напротив Привоза.

Полицейская машина резко двинулась с места и наехала на женщину. ЧП оказалось настолько серьезным, что прохожим пришлось поднимать автомобиль, чтобы извлечь потерпевшую из-под колес.

Пострадавшей оказалась женщина 62 лет, а за рулем автомобиля также находилась женщина.

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