В Одесской области аферисты пытались задавить полицейских и повредили два автомобиля
Происшествие случилось вечером 18 февраля, на территории Южненской ОТГ. Об этом рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Всё началось с того, что по селу Новые Беляры ездил автомобиль «Mercedes» с неизвестными внутри, которые мошенническим путем пытались проникнуть в дома людей пожилого возраста. Местные встревожились и вызвали полицию.
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Увидев полицейских, прибывших по вызову, водитель указанной иномарки "дал по газам", наехав на двух из них - капитана и старшего лейтенанта полиции. Они получили телесные повреждения.
После недолгого преследования сотрудники полиции заблокировали правонарушителя в селе Фонтанка.
Когда копы решили обыскать его машину, то там было на что посмотреть. В автомобиле был обнаружен пистолет «Zoraki» с патронами к нему, телескопическую палку, кастет, нож, а также сверток с веществом, внешне похожей на амфетамин.
Задержанным оказался 37-летний иностранец, ранее судимый за похищение человека. Полиция открыла производство по статьям о насилии по отношению к полицейскому, незаконном обращении с оружием и хранении наркотиков. Также правоохранители проверяют причастность задержанного к другим преступлениям в регионе.
Напомним, что в Одессе водитель иномарки снес молоденьку девушку на "зебре", видео ДТП: "медики примчались и ..."
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