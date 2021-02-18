Серьезное ДТП произошло на киевской трассе вблизи Одессы, после которого упали столб и светофор, а также пострадал водитель

Как передает Politeka.net, подробности разрушительной аварии рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

Так, 18 февраля, около 9:30 автомобиль Nissan ехал со стороны города в направлении Клеверного моста.

По словам водителя, он не выбрал безопасную скорость и не учел, что впереди на «красный» остановили автомобили. Чтобы избежать столкновения, Nissan выехал за пределы проезжей части и врезался в светофор и столб.

45-летнего водителя госпитализировали в больницу. На месте происшествия работает следователь.

Не так давно мы сообщали о жутком дорожно-транспортном происшествии на трассе Киев-Одесса, которое забрало жизни людей. Там столкнулись две фуры.

Авария случилась возле села Болгарка Раздельнянского района, перед Клеверным мостом. Спасатели рассказали, что произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей – Man TGX и Renault Magnus. Оба водителя погибли на месте. Одному было 33 года, второму 51 год. Их тела извлекали из искореженных машин.

Удар был такой силы, что одна из кабин транспортного средства буквально рассыпалась на части, а из прицепа на дорогу рассыпался товар.

Вторая фура также получила существенные повреждения у нее оторвалась кабина и сильно деформировалась. Об этом можно судить из обнародованных кадров.

В операции по ликвидации ДТП приняли участие 6 спасателей и 2 единицы спецтехники.

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