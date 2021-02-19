Большое счастье, что есть такие неравнодушные люди

Житель Одесской области спас троих детей, которые провались под лед

Происшествие случилось на Тилигульском лимане возле села Коблево в Николаевской области. О нем рассказали в телеграм-канале «Подслушано Одесса» показав фотографию героя Игоря Григоряна из Южного, передает Politeka.net

Так, днем 17 февраля водитель на своем грузовике проезжал по мосту возле села Коблево, когда заметили, что трое детей провалились под лёд.

Увидев, что в воде кто-то барахтается, Игорь немедленно остановил фуру, сбежал на берег, попытался зайти на лед, но дважды провалился в воду. Тогда он сделал из подручных средств веревку и по одному начал вытаскивать ребятню на берег.

После этого на помощь к нему сбежались и другие люди. Вместе они вытащили детей и местные жители отвезли их в поселковую больницу.

Как оказалось, ребята вышли на лед, чтобы посмотреть на лебедей. Двум по 12 лет, одному - 10. Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.

«Большое счастье, что такие неравнодушные люди, как Игорь Григорян, успели вовремя!», - говорится в публикации телеграм-канала.

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