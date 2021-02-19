В Одессе пожилые женщины поругались и затеяли драку из-за банкомата

Потасовка случилась в одной из отделений Приватбанка, сообщает телеграм-канал «ХО», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В кадре можно увидеть, как одна женщина колотит другу, их пытается разнять третья. Также слышны крики, ругань и угрозы вызвать полицию.

"Ты такая тва*ь", - кричит одна из них.

Как оказалось, одна женщина напала на людей из-за того, что они долго стояли у банкомата.

«Они долго чухаются, а мне нужно срочно оплату произвести. Это же не дело, что эти коровы не умеют пользоваться банкоматом», - объясняет охраннику банка нападавшая.

Ранее мы сообщали, что автомобиль патрульной полиции наехал на пешехода, который шел по тротуару.

Происшествие случилось вечером, 17 февраля, коло супермаркета «АТБ», расположенного на улице Екатерининской, 90 напротив Привоза.

Полицейская машина резко двинулась с места и наехала на женщину. ЧП оказалось настолько серьезным, что прохожим пришлось поднимать автомобиль, чтобы извлечь потерпевшую из-под колес.

Пострадавшей оказалась женщина 62 лет, а за рулем автомобиля также находилась женщина.

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