В сети показали, как в одесском супермаркет е охранники фирмы «Зевс» издеваются над человеком
Инцидент зафиксировали очевидцы в продуктовом магазине «Таврия-В», которая находится в ТЦ «Афины». Видео обнародовал телеграм-канал «Подслушано Одесса», передает передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
В кадре можно увидеть, как охранники "Зевса" завели мужчину в подсобное помещение и заставили умыться зеленкой. При этом жертва издевательств плачет и умоляет пощадить.
«Умывайся, давай бл..,, а что ты хотел, давай быстрее, еще умойся», - говорят они.
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При этом версии очевидцев разняться: по одной из них – мужчина зашёл со своим товаром в магазин без чека и не смог это доказать, по другой - пытался украть товар и его поймали.
Также очевидцы утверждают, что мужчина имеет психическое расстройство.
Насколько правдивы заявления людей не ясно, однако выглядит это довольно жестоко и бесчеловечно.
В охранной фирме «Зевс» уже отреагировали на инцидент, сообщив, что по данному факту начата служебная проверка.
Ранее мы сообщали, что в Одессе пожилые женщины поругались и затеяли драку из-за банкомата.
Потасовка случилась в одной из отделений Приватбанка.
Как оказалось, одна женщина напала на людей из-за того, что они долго стояли у банкомата.
«Они долго чухаются, а мне нужно срочно оплату произвести. Это же не дело, что эти коровы не умеют пользоваться банкоматом», - объясняет охраннику банка нападавшая.
Напомним, что трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."
Также Politeka сообщала, что в Одессе пропала 12-летняя девочка в разноцветных сапогах: вышла из дома в сильный мороз