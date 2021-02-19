Дети с телефонами всё чаще стают жертвами ограблений в Одессе
Об очередном случае, который случился на днях в Суворовском районе, рассказали на сайте Нацполиции области, передает Politeka.net.
8-летний мальчик возвращался домой после уроков, когда возле подъезда к нему подбежал неизвестный и вырвал из рук мобильный телефон. Ограбление произошло возле многоэтажки на улице Академика Заболотного, где живет школьник.
Отец потерпевшего вызвал полицию. Грабителя оперативно задержали, однако телефона у него уже не оказалось — он его продал за тысячи гривен.
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Мужчине сообщили подозрение по статье «грабеж». За содеянное одесситу грозит штраф от 34 до 68 тысяч гривен, от 120 до 240 часов общественных работ, до 2 лет исправительных работ, до 6 месяцев ареста или до 4 лет лишения свободы.
Похожий случай имел место в городе Белгород-Днестровском, о нем мы писали ранее.
12-летний мальчик шел из школы домой, когда к нему подошел незнакомец и отобрал телефон.
Ребенок немедля обратился к прохожим, которые вызвали полицейских.
По горячи следам удалось разыскать грабителя и задержать его. Им оказался 18-летний местный житель, при нем нашли смартфон ребенка.
Злоумышленнику грозит до четырех лет тюрьмы за грабеж.
Напомним, что трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."
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