В Одессе на поселке Таирово прямо возле аптеки умерла женщина
Ее труп обнаружили прохожие рано утром в пятницу, 19 февраля, на пересечении улиц Академика Королева и Архитекторской, сообщили в Телеграм-канале «Одесса-Инфо» и показали кадры с места происшествия, передает Politeka.net
На вид умершей около 75 лет.
Как сообщили в телеграм-канале, на место выезжала следственно-оперативная группа, которая не обнаружила следов насильственной смерти на теле женщины.
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Подробности трагедии на данный момент выясняются. А также устанавливается личность погибшей.
Ранее мы сообщали, что в Одессе иномарка сбила совсем молоденькую девушку, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу.
Авария случилась днем на Николаевской дороге.
В пресс-службе одесской патрульной полиции сообщили, что под колеса автомобиля Volkswagen Golf угодила 19-летняя девушка. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в народе, который называют «зеброй», когда на нее совершил наезд автомобиль.На место аварии примчались медики скорой помощи и забрали ее в больницу.
Напомним, что трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."
Также Politeka сообщала, что в Одессе пропала 12-летняя девочка в разноцветных сапогах: вышла из дома в сильный мороз