После небольшой передышки коронавирусная инфекция снова набирает обороты в Одесской области
Так, за прошедшие сутки, было подтверждено 238 новых случаев заражения. Об этом сообщает СНБО, передает Politeka.
При этом умерли из-за осложнений, вызванных ковидом, 2 человека. Всего за период пандемии в Одессе и области было зафиксировано 1391 летальных исходов от вируса. Общее число заболевших составляет 84 тысячи 123 пациента.
Также стало известно, что 77 тысячи 498 человек выздоровели, 5234 болеют, у 86854 подозревают коронавирус.
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Наибольшее количество заболевших COVID-19 украинцев зафиксировали в Ивано-Франковской и Винницкой областях, а также в Киеве. Одесский регион – на 8 месте по количеству заболевших.
Ранее мы сообщали, в Одессе от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался известный ресторатор Валерий Гончарко.
Отмечается, что Валерий Гончарко провёл 54 дня в частной клинике «Одрекс».
Гончарко был основателем и совладельцем ресторанов Zara pizzara, «Трубадур», Gallo, отеля «Айвазовский».
Напомним, что трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."
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