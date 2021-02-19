Депутат утверждает, что ее загрызли хищники, однако всплыл важный нюанс

В СМИ и соцсетях распространили информацию о том, что стая шакалов загрызла женщину в Одесской области

Так, жители нашли человеческое тело, которое выбросило на берег лимана между Тузлами и Базарьянкой (Татарбунарский район).

Фотография трупа оказалась у депутата Белгород-Днестровского райсовета Алексея Логинова, который стал активно распространять ее по сети, утверждая, что тело человека обглодали шакалы.

Однако руководство Нацпарка «Тузловские лиманы» опровергло информацию, что шакалы убили человека. Об этом они заявили местным СМИ .

«Труп покрыт снегом. Поскольку снега на этой территории долгое время не было, а для замерзания нужно время, очевидно, что тело пролежало там не один день, его действительно погрызли шакалы, но к тому времени человек уже давно был мертв. Шакалы в этих местностях не нападают на людей. Вероятнее всего животные нашли труп и решили им поживится, но никак не нападали на него», - рассказали в Нацпарке.

Сейчас тело направлено на экспертизу, которая должна установить, что конкретно стало причиной смерти потерпевшей, а также была ли она жива на момент нападения хищников.

Как заявил известный биолог и сотрудник заповедника Иван Русев, миф об опасных животных распространяют уже на протяжении пяти лет. Татарбунарское общество охотников и рыбаков публикует заказные статьи.

"Дело в том, что таким образом охотники добиваются лицензии на постоянный отстрел шакалов на территории заповедника. При этом на территории парка регулярно проводится специальная вакцинация хищников", - объясняет Русев.

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