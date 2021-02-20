В Одессе спасателям пришлось ликвидировать возгорание в роддоме и эвакуировать новорожденных

Сегодня ночью в Одессе спасатели в 03:02 получили сообщение о пожаре в родильном доме №5 по улице Маршала Говорова,28. Прибыв на место происшествия, было выяснено, что загорелось имущество в бытовом помещении на третьем этаже роддома, информирует главное управление ГСЧС в Одесской области.

После этого пожарные локализовали возгорание в 3:24, а затем через семь минут сам пожар был ликвидирован на площади 3 м.кв. До прибытия спасателей ГСЧС, из заведения пришлось эвакуировать 74 человека, из которых 12 работников роддома, 16 новорожденных и 46 женщин.

Погибших и пострадавших не было.

Согласно данным спасателей, предполагаемой причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в холодильнике. На месте происшествия были 10 единиц пожарной техники и 49 человек личного состава.

Напомним, что до этого в Одессе 15 февраля около 8 часов вечера взорвался частный одноэтажный дом, в котором находилась 84-летняя хозяйка и ее 60-летний сын.

К счастью они не пострадали, однако в результате взрыва выбило окна и двери, повредило стену, разбило и разбросало мебель. Теперь дом оказался непригоден для жилья.

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