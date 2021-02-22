Ушел из жизни известноый ветеран АТО Владимир Малофеев, которого называют символом одесского Майдана

Мужчина умер в ночь на 21 февраля от онкологического заболевания. Печальную весть сообщил одесский волонтер, который помогает военным на Донбассе Андрея Танцюра на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net

“Ушел Владимир Павлович, человек-легенда, человек принцип, человек-душа компании! Нам не дано понять планы Вселенной, и почему Господь забирает лучших, когда они так нужны семье, друзьям и Украине”, – написал Танцюра.

Известно, что с 17 февраля Малофеев находился в тяжелом состоянии в одесском госпитале, ранее врачи обнаружили у него онкологию. Для ветерана даже объявляли денежный сбор, однако спасти его так и не удалось.

К слову, Владимир Малофеев был также известен как “дядя Вова”. Он был активным участников революции Достоинства и его даже называли символом одесского Майдана. Потом он участвовал в боях под Дебальцево, где получил тяжелое ранение. До последних дней мужчина занимался военно-патриотическим обучением детей и молодежи, был наставником в военно-патриотической игре "Сокол Джура", где учил молодежь военному делу.

Украинцы выражают слова соболезнования на страницах соцсетей.

«Царство небесное, пусть покоится с Богом! Очень жаль, что Бог забирает лучших, особенно в Одессе Таких патриотов здесь очень мало»,

«Вечная память воину Владимирову»,- пишут в комментариях.

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