Ушел из жизни известноый ветеран АТО Владимир Малофеев, которого называют символом одесского Майдана
Мужчина умер в ночь на 21 февраля от онкологического заболевания. Печальную весть сообщил одесский волонтер, который помогает военным на Донбассе Андрея Танцюра на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net
“Ушел Владимир Павлович, человек-легенда, человек принцип, человек-душа компании! Нам не дано понять планы Вселенной, и почему Господь забирает лучших, когда они так нужны семье, друзьям и Украине”, – написал Танцюра.
Известно, что с 17 февраля Малофеев находился в тяжелом состоянии в одесском госпитале, ранее врачи обнаружили у него онкологию. Для ветерана даже объявляли денежный сбор, однако спасти его так и не удалось.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
57-летний Борисюк внезапно решил омолодиться, Сумская ошарашила кадрами у косметолога: "Ну что же, посмотрим…"
Беда настигла Викторию Булитко из "Дизель шоу", звезде срочно нужна помощь: "Жду ваших советов..."
Появились кадры с покалеченной Лесей Никитюк, ошибка обошлась слишком дорого: "Боль адская!"
Автобус с украинцами попал в жуткое ДТП за границей, фото: первые данные о погибших
К слову, Владимир Малофеев был также известен как “дядя Вова”. Он был активным участников революции Достоинства и его даже называли символом одесского Майдана. Потом он участвовал в боях под Дебальцево, где получил тяжелое ранение. До последних дней мужчина занимался военно-патриотическим обучением детей и молодежи, был наставником в военно-патриотической игре "Сокол Джура", где учил молодежь военному делу.
Украинцы выражают слова соболезнования на страницах соцсетей.
«Царство небесное, пусть покоится с Богом! Очень жаль, что Бог забирает лучших, особенно в Одессе Таких патриотов здесь очень мало»,
«Вечная память воину Владимирову»,- пишут в комментариях.
Напомним, что обугленное тело нашли в доме: подробности трагического ЧП в Одесской области
Также Politeka сообщала, что Одесса простилась с выдающимся певцом, кадры: "Останется в сердцах поклонников навсегда"