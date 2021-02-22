В Одессе водитель на иномарке катался по дорогам в состоянии сильного алкогольного опьянения, а потом совершил аварию, в которой пострадал ребенок

После ДТП на Люстдорфской дороге синий автомобилист скрылся с места происшествия. Об этом сообщила патрульная полиция, показав кадры аварии, передает Politeka.net.

По данным инспекторов, пострадала 10-летняя девочка — пассажирка Toyota Corolla, которую протаранил автомобиль Toyota Previa виновника аварии. Ее доставили в больницу с травмами.

Позже пьяного злоумышленника задержали на улице Бреуса. Ему 44 года. На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Кроме того, в тот же день стало известно, что на Николаевской дороге столкнулись на большой скорости два автомобиля - Жигули и Infinity.

В патрульной полиции сообщили, что водитель Жигулей ехал в сторону Ярмарочной площади, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где боком протаранил Infinity.

Тяжелые травмы получил 75-летний пассажир Жигулей.

Спасатели были вынуждены разрезать искореженный кузов авто, чтобы достать зажатого внутри мужчину. Пострадавшего увезли по скорой в больницу.

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