В Одессе на Черемушках молодой человек упал в глубокую траншею посреди тротуара, вырытую коммунальными службами

Происшествие случилось в ночь на 22 февраля на улице Ивана и Юрия Лип. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net.

По данным спасателей, 20-летний одессит упал в яму глубиной 4 метра и не смог самостоятельно выбраться. На помощь ему поспешили сотрудники ГСЧС, которые спустили лестницу и помогли пострадавшему выбраться.

При падении он получил политравму и его увезли на карете скорой помощи в 11-ю городскую больницу.

При каких обстоятельствах парень упал в яму — не сообщается, однако на обнародованных снимках отчетливо видно, что траншея была ограждена.

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Пожар зафиксировали очевидцы после обеда в воскресенье, 21 февраля на улице Академика Глушко. Там загорелась палатка, которую установили сотрудники ГСЧС для бездомных людей.

Огненное ЧП произошло из-за дымохода. В этот момент в пункте грелись 5 человек, никто не пострадал. Однако работу пункта свернули.

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После ДТП на Люстдорфской дороге синий автомобилист скрылся с места происшествия, однако копам удалось его разыскать на улице Бреуса.

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