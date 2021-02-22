Учеников одной из одесских школ перевели на дистанционное обучение, но это временно

Причиной такого решения стали проблемы с отоплением, об этом в ходе совещания поведала директор департамента образования Елена Буйневич в понедельник, 22 февраля, пишут местные СМИ .

Так, в школе №51 случилась авария в трубах теплоснабжения на техническом этаже.

Чиновница заверила, что проблему устранили еще в субботу, отопление уже включили, но для того, чтобы помещение школы прогрелось, в понедельник детей решили оставить дома.

В тоже время директор департамента городского хозяйства Наталья Мостовских добавила, что причиной аварии стали замерзшие трубы.

Однако одна из депутатов заявила, что родители этой школы неоднократно жаловались на холод в классах, мол отопление отсутствовало в школе № 51 всю зиму.

Ранее мы сообщали, что переполненные школы и детские сады стали серьезной проблемой для Одессы.

В частности, на каждые 100 мест в городских детсадах приходится 140 детей, а очередь в детские учреждения составляет 1968 человек.

Ситуация крайне сложная, ее не спасает то, что в прошлом году были открыты 9 новых групп: шесть - в детсад № 145 и по одной - в садиках 187, 95 и 96.

Школы также перегружены учениками. Многим из них приходится работать в две смены и с каждым годом таких учебных заведений всё больше.

В среднем в одном классе (а всего их в одесских школах 3749 классов, что на 97 больше, чем в предыдущем году) учатся 29 школьников при норме в 25 человек.

Напомним, что нехватка школ и детсадов привела к коллапсу в Одессе: "На каждые 100 мест приходится..."

Также Politeka сообщала, зима устроит одесситам взбучку на прощанье: к чему готовиться в последнюю неделю февраля