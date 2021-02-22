В Одессе незаконно спили 19 деревьев

Об этом говорилось в ходе заседания чиновников и депутатов в горсовете, пишут местные СМИ .

Так, на улице Академика Воробьева, 1в, что на Слободке, руководство супермаркета «Обжора» спили 19 деревьев ради парковки. Уничтожению подверглись клены и акации, которые были здоровыми.

На заседании в мэрии стало известно, что руководство супермаркета не согласовывало с городом такие действия.

Как рассказал один из депутатов, департамент экологии выписал протокол на продавца, однако админкомиссия приняла решение не штрафовать его.

"В качестве компенсации они должны будут высадить столько деревьев, сколько там поместится, а мы им должны объяснить, что там парковки никогда не будет", - заявил одесский мэр Геннадий Труханов.

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Пожар зафиксировали очевидцы после обеда в воскресенье, 21 февраля на улице Академика Глушко. Там загорелась палатка, которую установили сотрудники ГСЧС для бездомных людей.

Огненное ЧП произошло из-за дымохода. В этот момент в пункте грелись 5 человек, никто не пострадал. Однако работу пункта свернули.

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