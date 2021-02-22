В Одесской области дети гуляли по тонкому льду Днестровского лимана в плюсовую температуру

Их заметили неравнодушные местные жители и вызвали спасателей. К тому моменту несовершеннолетние уже успели удалиться от берега по опасному льду на расстояние порядка 100 м.

Сотрудники ГСЧС уговорили подростков, которые гуляли по льду без присмотра взрослых, вернуться на берег.

К счастью, всё обошлось, а вот для других украинцев закончилось трагично. Только за один месяц в водоёмах страны утонули 23 человека. В связи с этим спасатели призвали жителей Одесчины быть очень осторожными и не выходить на лед, а также предостеречь от этого своих детей.

Ранее мы сообщали, что маленькие дети провалились под лед и едва всё не закончилось плачевно, но тут им на помощь пришел житель Одесской области.

Водитель грузовика увидел, как три ребенка, которые играли на замерзшем Тилигульском лимане, внезапно провалились под лед.

Мужчина бросился на помощь, но тонкий лед не выдерживал его веса, тогда он соорудил из ремней стяжки груза длинную веревку и по одному вытащил ребят на берег.

Сейчас с детьми, которым от 8 до 10 лет, все хорошо, они признались, что пошли посмотреть на лебедей.

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