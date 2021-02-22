В Одессе на поселке Котовского пожилая женщина попала под колеса фуры
Она решила перебежать дорогу в неположенном месте, и в результате была сбита водителем грузового автомобиля DAF.
Авария случилась днем на улице Семена Палия. Кадрами ДТП поделились очевидцы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть доскролльте страницу до конца)
В пресс-службе управления патрульной полиции сообщили, что 70-летнюю пострадавшую с травмами увезли в больницу. На месте ДТП работал следователь.
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Автобус с украинцами попал в жуткое ДТП за границей, фото: первые данные о погибших
Ранее мы сообщали, что жуткая авария забрала жизнь водителя микроавтобуса, который по непонятным причинам влетел в стену на дороге в Одесской области.
Смертельное ДТП случилось в районе 9 утра в селе Новоградовка в Одесском районе.
57-летний водитель Hyundai, врезался в стоящую у дороги бетонную стену разрушенного здания и погиб от полученный травм.
На опубликованных фото видно, что удар был настолько сильный, что переднюю часть автомобиля буквально смяло в гармошку.
Также мы писали, что в Одессе водитель на иномарке катался по дорогам в состоянии сильного алкогольного опьянения, а потом совершил аварию, в которой пострадал ребенок.
После ДТП на Люстдорфской дороге синий автомобилист скрылся с места происшествия. Пострадала 10-летняя девочка — пассажирка Toyota Corolla, которую протаранил автомобиль Toyota Previa виновника аварии. Ее доставили в больницу с травмами.
Напомним, что на Одесчине мужчина расправился с коллегой ради 50 тысяч гривен: "Попросил отвезти в другой город"
Также Politeka сообщала, разбиты семь авто: в Одессе показали кадры масштабных ДТП, все детали