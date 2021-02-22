В Одесской области усердно ищут бесследно пропавшего подростка
Как передает Politeka.net, такая информация появилась на сайте Нацполиции области.
Как стало известно, 12-летний Игорь Ангел ушел из детского учреждения в селе Троицкое в понедельник 22 февраля и пропал.
Приметы подростка: рост 150 см, худощавого телосложения, темные волосы, темные глаза.
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Был одет в серый батник, джинсы с накладными карманами.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить в Одесский РУП № 2 по телефону (04852) 779 43 92 или по спецлинии «102».
Ранее мы сообщали, что в Одессе после пожара в квартире жилого дома было найдено тело 17-летнего парня без признаков жизни.
В ночь на 20 февраля на улице Разумовской спасатели тушили пожар в квартире пенсионерки.
Бездыханное тело несовершеннолетнего было обнаружено на лестнице в двухэтажке после ликвидации пожара в квартире его соседки этажом ниже. Мальчику было всего 17 лет.
Предварительная причина его смерти - отравление продуктами горения.
Также в больницу доставлены 41-летняя женщина и двое ее малолетних детей.
По предварительной информации, в помещении 71-летней одесситки загорелся электрообогреватель. Пожар спасатели потушили в пределах квартиры, но задымление быстро распространилось по всему дому.
Напомним, что трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."
Также Politeka сообщала, что под Одессой преступник устроил "отлов" детей, фото: "караулит по пути домой из школы"