Пострадавшая позвала на помощь копов, но не тут то было

В Одесской области было совершено нападение на полицейских

Происшествие случилось вечером в городе Овидиополе, передает Politeka.net, со ссылкой на сообщения пресс-службы регионального ГУНП.

Всё началось с того, что к правоохранителям поступил сигнал от 37-летней женщины о домашнем насилии.

Ее пьяный сожитель вышвырнул из дома на мороз в домашней одежде, оскорблял и даже не дал одеть верхней одежды. Она попросила полицейских, чтобы они помогли ей забрать свои вещи, но не тут-то было.

Когда домашний тиран увидел копов, то ударил одного из них в лицо, повредив в глаз.

Полицейскому оказали медицинскую помощь, сейчас он на амбулаторном лечении с травмой глаза.

30-летнего злоумышленника задержали. В оношении его возбуждено два производства: за совершение домашнего насилия и по факту насилия в отношении работника правоохранительного органа

Теперь ему светит тюремный срок до 5 лет.

Ранее мы сообщали, что в Одессе водитель на иномарке катался по дорогам в состоянии сильного алкогольного опьянения, а потом совершил аварию, в которой пострадал ребенок.

После ДТП на Люстдорфской дороге синий автомобилист скрылся с места происшествия.

По данным инспекторов, пострадала 10-летняя девочка — пассажирка Toyota Corolla, которую протаранил автомобиль Toyota Previa виновника аварии. Ее доставили в больницу с травмами.

Позже пьяного злоумышленника задержали на улице Бреуса. Ему 44 года. На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

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