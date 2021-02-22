В Одесской области было совершено нападение на полицейских
Происшествие случилось вечером в городе Овидиополе, передает Politeka.net, со ссылкой на сообщения пресс-службы регионального ГУНП.
Всё началось с того, что к правоохранителям поступил сигнал от 37-летней женщины о домашнем насилии.
Ее пьяный сожитель вышвырнул из дома на мороз в домашней одежде, оскорблял и даже не дал одеть верхней одежды. Она попросила полицейских, чтобы они помогли ей забрать свои вещи, но не тут-то было.
Когда домашний тиран увидел копов, то ударил одного из них в лицо, повредив в глаз.
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Полицейскому оказали медицинскую помощь, сейчас он на амбулаторном лечении с травмой глаза.
30-летнего злоумышленника задержали. В оношении его возбуждено два производства: за совершение домашнего насилия и по факту насилия в отношении работника правоохранительного органа
Теперь ему светит тюремный срок до 5 лет.
Ранее мы сообщали, что в Одессе водитель на иномарке катался по дорогам в состоянии сильного алкогольного опьянения, а потом совершил аварию, в которой пострадал ребенок.
После ДТП на Люстдорфской дороге синий автомобилист скрылся с места происшествия.
По данным инспекторов, пострадала 10-летняя девочка — пассажирка Toyota Corolla, которую протаранил автомобиль Toyota Previa виновника аварии. Ее доставили в больницу с травмами.
Позже пьяного злоумышленника задержали на улице Бреуса. Ему 44 года. На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.
Также Politeka сообщала, что под Одессой преступник устроил "отлов" детей, фото: "караулит по пути домой из школы"