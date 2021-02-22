В Черном море у берегов Одессы в феврале заметили группу дельфинов, которые резвились, подплывали к самому берегу, и выпрыгивали из воды, пользуясь отсутствием нашествия отдыхающий

Невероятную картину наблюдали на пляже в районе 13-й станции Большого Фонтана.

Видео удалось заснять местным жителям, они разместили его в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

На записи видно, как несколько морских животных наслаждается прохладной водой, пока на пляжах пустынно, спокойно, а вода очень прозрачная.

Ранее мы сообщали, что синоптики рассекретили, какой будет погода в последнюю неделю февраля.

Всю последнюю неделю зимы погода в Одессе и регионе будет под властью антициклонов, ожидается штормовой ветер и небольшие осадки в середине недели.

Вторник и среда в Одессе будут облачными. Ветер сменных направлений, 5-10 метров в секунду. Вечером в среду возможны кратковременные осадки.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до +2 градусов, днем будет около 6-11 градусов со знаком плюс.

Четверг и пятницу снова будет облачно. Ветер северный, 8-13 метров в секунду. Ночью похолодает до +1+3 градусов, днем температура поднимется до +7 градусов.

Напомним, что на Одессу надвигается потепление: синоптики ошарашили температурным скачком на выходные

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