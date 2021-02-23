Небольшой луч красного света озарил небосвод приблизительно в 6-7 часов, а потом исчез.

В небе над Одессой заметили редкий атмосферный феномен

Необычное природное явление посчастливилось наблюдать местным жителям вечером, в понедельник 22 февраля. Кадры появились во всех местных Telegram-каналах, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Небольшой луч красного света озарил небосвод приблизительно в 6-7 часов, а потом исчез.

По словам очевидцев, он был похож на луч света от прожектора.

Одесситы начали строить догадки о причинах возникновения столь необычного свечения. Некоторым он напомнил Око Саурона из фильма "Властелин Колец".

"Око Саурона" следило сегодня за Одессой", - говорится в подписи телеграм-канала "Подслушано Одесса".

Вероятнее всего речь идет о световом столбе. Это визуальное атмосферное явление, оптический эффект, который представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся от Солнца во время его заката или восхода.

А тем временем синоптики сообщили, что во вторник 23 февраля погода в Одессе будет по-настоящему весенней. Небо над городом останется ясным. Вероятность осадков близка к нулю, а температура воздуха достигнет +7 градусов, лишь к вечеру прогнозируется усиление восточного ветра.

Среда в Одессе будет облачной. Ветер сменных направлений, 5-10 метров в секунду. Вечером возможны кратковременные осадки.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до +2 градусов, днем будет около 6-11 градусов со знаком плюс.

Напомним, что на Одессу надвигается потепление: синоптики ошарашили температурным скачком

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