В Одессе автомобиль с ребенком в салоне слетел с дороги и упал в ров

Аваряи случилась вечером на Объездной дороге, передает Politeka.net

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Renault, двигаясь со стороны поселка Усатово в направлении поселка Котовского по Объездной дороге, не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло, он выехал на обочину и попал в ров.

В дорожно-транспортном происшествии не обошлось без пострадавших - это 11-летняя девочка-пассажирка и 34-водитель автомобиля. Их с травмами увезли в больницу по скорой.

Ранее мы сообщали, что жуткая авария забрала жизнь водителя микроавтобуса, который по непонятным причинам влетел в стену на дороге в Одесской области.

Смертельное ДТП случилось в районе 9 утра в селе Новоградовка в Одесском районе.

57-летний водитель Hyundai, врезался в стоящую у дороги бетонную стену разрушенного здания и погиб от полученный травм.

На опубликованных фото видно, что удар был настолько сильный, что переднюю часть автомобиля буквально смяло в гармошку.

Также мы писали, что в Одессе водитель на иномарке катался по дорогам в состоянии сильного алкогольного опьянения, а потом совершил аварию, в которой пострадал ребенок.

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