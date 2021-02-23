Сколько летальных случаев за день?

В Одесской области коронавирусная инфекция продолжает забирать жизни людей, несмотря на сравнительно небольшое количество новых случаев заболевания

Так, в течение суток от ковидскончались 11 жителей Одесской области. Тревожную статистику обнародовали на сайте СНБО, передает Politeka.net.

По состоянию на 23 февраля, было зарегистрировано 159 новых случаев заражения. При этом общее число заболевших уже достигло 84 тысячи 683 человек.

Всего летальных случаев 1404. Статус выздоровевших получили 78 тысяч 195 пациентов, 5084 до сих пор болеют, у 87447 подозревают коронавирус.

В Украине за за сутки заболел 4182 человека, 153 – скончались.

Ранее мы сообщали, что прививки от коронавируса планируют делать всем желающим.

В Минздраве добавили, что государство предусмотрело количество средств для вакцинации всех совершеннолетних.

Прививки детям до 18 лет делать вообще не будут, потому что ни один препарат не прошёл проверку качества на несовершеннолетних.

"Правда захотят ли одесситы получить бесплатную дозу Индийской вакцины Covishield, которая не прошла все клинические испытания?", - задаются вопросом авторы публикации.

Напомним, что трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."

Также Politeka сообщала, что вирус снова набирает обороты после передышки на Одесчине: известно, сколько жертв и заболевших