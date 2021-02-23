61-летняя одесситка похвасталась роскошной фигурой, несмотря на почтенный возраст

Светлане Гасс, которая признана «самой красивой бабушкой мира» никак не дашь своего возраста. Женщина из Одессы имеет стройное подтянутое тело, за которым регулярно ухаживает, а результатами и секретами она делится у себя в Инстаграм, где на нее подписаны свыше 10 тысяч человек, передает Politeka.net

Отметим, что Светлана Гасс, стала самой красивой бабушкой мира и Ms. Transcontinental Classic. Также одесситка попала в Книгу рекордов Украины как модель элегантного возраста.

Женщина является владелицей салона красоты, у нее есть дочь и внук, а по образованию она модельер-конструктор и финансист.

Фотоснимки Светланы собирают массу восхищенных комментариев.

"Охеренно!!! 👌👌👌это первое слово, которое пришло в голову увидев ваши фото! Огонь 🔥 🔥🔥",

"Светлана, как же Вы радуете глаза!!!! Глядя на Вас испытываешь эстетическое удовольствие, а вместе с тем осознаешь, что молодость есть молодость духа и она может быть бесконечной....",

" Вы молодец, красотка, супер😍. Дадите фору молоденьким девчонкам. 🔥 Это работа над собой...и большая. Я это знаю. .. и ценю ...и уважаю👍👏",

"Есть на кого ровнятся в наше время тоже хочется так выглядеть в 61 год", - пишут в сети.

Напомним, что небо над Одессой озарило необычное свечение, видео аномалии разлетелось по сети: "Око Саурона"

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