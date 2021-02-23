Сегодня в Одессе суд вынес приговор Сергею Стерненко

Его признали виновным по делу о похищении депутата Щербича и дали семь лет лишения свободы с конфискацией половины имущества. Такое решение вынес Приморский суд во вторник, 23 февраля, пишет издание « Думская » (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Обвиняемого взяли под стражу прямо в зале суда.

Тем временем активисты, которые пришли поддержать Стерненко, разделились и стали перекрывать выходы из суда, чтобы Сергея не увезли в СИЗО. Они жгут шины, фаеры.

По информации издания, даже начались столкновения с полицией.

Отметим, перед заседанием в суд не пускали свободных слушателей.

К слову, суды над Стерненко идут уже давно. В январе активиста отпустили на поруки депутата "Голоса" Романа Лозинского и отменил домашний арест.

Ранее Стерненко вручали подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

А перед этим Шевченковский районный суд города Киева отправил активиста Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест. Позже суд изменил адрес для отбывания домашнего ареста Стерненко.

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