В одесском магазине мужчина спрятал украденный товар в нижнем белье

Злоумышленник попал на камеры наружного наблюдения, видео показал телеграм-канал «Ху**ая Одесса», передает Politeka.net. (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Сообщается, что инцидент произошел в магазине «Аврора» на улице Александровской.

«Однорукий бандит в Авроре на Александровской захотел горячего шоколада и напихал шоколадок себе в труселя, пока никто не видит», - сообщается в публикации.

На кадрах моно увидеть, как мужчина с гипсом на одной руке и в маске на лице быстро запихивает товар, похожий на шоколадки в нижнее белье, а затем уходит.

Ранее мы сообщали, что предприимчивая одесситка устраивалась на работу в кафе, а потом крала деньги из кассы и у своих коллег

На ее счету несколько похожих преступлений. Полиция уже задержала 32-летнюю женщину.

Как стало известно, злоумышленница пришла стажироваться на должность администратора в одно из городских кафе. В первый же день работы женщина вынесла деньги из кассы заведения, а также прихватила кошельки своих коллег.

Нанесенный урон оценивается примерно в 30 тысяч гривен. Задержанная подозревается в совершении еще трех подобных преступлений.

Напомним, что трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."