В одесском магазине мужчина спрятал украденный товар в нижнем белье
Злоумышленник попал на камеры наружного наблюдения, видео показал телеграм-канал «Ху**ая Одесса», передает Politeka.net. (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Сообщается, что инцидент произошел в магазине «Аврора» на улице Александровской.
«Однорукий бандит в Авроре на Александровской захотел горячего шоколада и напихал шоколадок себе в труселя, пока никто не видит», - сообщается в публикации.
На кадрах моно увидеть, как мужчина с гипсом на одной руке и в маске на лице быстро запихивает товар, похожий на шоколадки в нижнее белье, а затем уходит.
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Ранее мы сообщали, что предприимчивая одесситка устраивалась на работу в кафе, а потом крала деньги из кассы и у своих коллег
На ее счету несколько похожих преступлений. Полиция уже задержала 32-летнюю женщину.
Как стало известно, злоумышленница пришла стажироваться на должность администратора в одно из городских кафе. В первый же день работы женщина вынесла деньги из кассы заведения, а также прихватила кошельки своих коллег.
Нанесенный урон оценивается примерно в 30 тысяч гривен. Задержанная подозревается в совершении еще трех подобных преступлений.
Напомним, что трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."
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