В Одессе продолжают жаловаться на несоблюдение закона о государственном языке

Как передает Politeka.net, об этом сообщил на своей странице в Facebook Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

16 января 2021 вступила в силу ст. 30 Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

Начиная с того момента Уполномоченному неоднократно поступали жалобы на то, что депутаты Одесского горсовета общаются на заседаниях не на государственном языке.

Всего по Украине поступило за месяц поступило 19 жалоб, которые касаются органов местного самоуправления. Сообщения исходили из Николаева, Одессы, Днепра и Запорожья.

Также граждане неоднократно жаловались на нарушение языкового закона также в других сферах. Больше всего таких сообщений, обращений и жалоб поступило из Киева и Киевской области — 284. Из Одесской области подобных жалоб поступило 27.

Большинство обращений, касается отсутствия украинской версии вебсайтов, или нарушение прав потребителя в сфере обслуживания. Также часто обращаются по размещению наружной рекламы на негосударственном языке, или нарушение норм Закона в сфере образования.

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