В Одессе продолжают жаловаться на несоблюдение закона о государственном языке
Как передает Politeka.net, об этом сообщил на своей странице в
16 января 2021 вступила в силу ст. 30 Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.
Начиная с того момента Уполномоченному неоднократно поступали жалобы на то, что депутаты Одесского горсовета общаются на заседаниях не на государственном языке.
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Всего по Украине поступило за месяц поступило 19 жалоб, которые касаются органов местного самоуправления. Сообщения исходили из Николаева, Одессы, Днепра и Запорожья.
Также граждане неоднократно жаловались на нарушение языкового закона также в других сферах. Больше всего таких сообщений, обращений и жалоб поступило из Киева и Киевской области — 284. Из Одесской области подобных жалоб поступило 27.
Большинство обращений, касается отсутствия украинской версии вебсайтов, или нарушение прав потребителя в сфере обслуживания. Также часто обращаются по размещению наружной рекламы на негосударственном языке, или нарушение норм Закона в сфере образования.
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