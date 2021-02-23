В Одесской области мужчина оказался на куске льдины, которая дрейфовала в Днестровском лимане
Его увидели очевидцы в районе села Шабо вечером 22 февраля и срочно позвонили на спецлинию «101», сообщает пресс-службу ГСЧС, передает Politeka.net.
Сообщение о том, что человек находится в 100 метрах от берега на льду Днестровского лимана поступило в 18:22.
Спасатели немедленно прибыли на место вызова и помогли мужчине добраться на берег. Они передали его медикам.
Бесцеремонный Соседов из "Х-Фактора" отругал Галкина, досталось и Киркорову: "Обязан прозябать..."
Полякова после скандала с Кароль и Камалией поиздевалась над Остапчуком: "На должность нового коня"
Ким Кардашьян сразила размерами своих "бронзовых" прелестей в неприличном декольте: "Такое сияние..."
Фигуристая жена продюсера "Квартал 95" с глубоким декольте раскрыла свой козырь: "Просто посмотрите на эти..."
57-летний муж Сумской Борисюк признался, что думает о Кароль и зачем пришел на "Голос країни": "Проклятая..."
При каких обстоятельствах он там оказался – не сообщается.
По некоторым сообщениям очевидцев, мужчина был рыбаком и находился в состоянии алкогольного опьянения.
Не так давно мы сообщали, что в Одесской области дети гуляли по тонкому льду Днестровского лимана в плюсовую температуру.
Их заметили неравнодушные местные жители и вызвали спасателей. К тому моменту несовершеннолетние уже успели удалиться от берега по опасному льду на расстояние порядка 100 м.
Сотрудники ГСЧС уговорили подростков, которые гуляли по льду без присмотра взрослых, вернуться на берег.
В ГСЧС обратили внимание, что только за один месяц в водоёмах страны утонули 23 человека. В связи с этим спасатели призвали жителей Одесчины быть очень осторожными и не выходить на лед, а также предостеречь от этого своих детей.
Напомним, что на Одессу надвигается потепление: синоптики ошарашили температурным скачком
Также Politeka сообщала, что трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."