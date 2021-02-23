В Одесской области мужчина оказался на куске льдины, которая дрейфовала в Днестровском лимане

Его увидели очевидцы в районе села Шабо вечером 22 февраля и срочно позвонили на спецлинию «101», сообщает пресс-службу ГСЧС, передает Politeka.net.

Сообщение о том, что человек находится в 100 метрах от берега на льду Днестровского лимана поступило в 18:22.

Спасатели немедленно прибыли на место вызова и помогли мужчине добраться на берег. Они передали его медикам.

При каких обстоятельствах он там оказался – не сообщается.

По некоторым сообщениям очевидцев, мужчина был рыбаком и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Не так давно мы сообщали, что в Одесской области дети гуляли по тонкому льду Днестровского лимана в плюсовую температуру.

Их заметили неравнодушные местные жители и вызвали спасателей. К тому моменту несовершеннолетние уже успели удалиться от берега по опасному льду на расстояние порядка 100 м.

Сотрудники ГСЧС уговорили подростков, которые гуляли по льду без присмотра взрослых, вернуться на берег.

В ГСЧС обратили внимание, что только за один месяц в водоёмах страны утонули 23 человека. В связи с этим спасатели призвали жителей Одесчины быть очень осторожными и не выходить на лед, а также предостеречь от этого своих детей.