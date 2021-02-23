Первая вакцина против COVID-19 зарегистрирована в Украине

Тема вакцинации от коронавируса волнует многих жителей Одесской области

Так, стало известно, что вакцина против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения получила регистрацию в Украине. Об этом проинформировала пресс-служба Одесской ОГА, передает Politeka.net.

Одесситов заверили, что вакцину уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, разрешение на ее использование также дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

«Вакцина Oxford/AstraZeneca поизводится в Индии, на мощностях Serum Institute под торговым названием CoviShield», - отмечается в публикации.

Отгрузку первой партии индийской вакцины из города Пуне проконтролировал министр здравоохранения Максим Степанов.

В МОЗ отметили, что , что сразу по прибытии COVID-вакцины в Украину ее одновременно развезут по областям 11 машин.

В числе первых вакцину получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев, в остальные регионы препарат приедет на следующий день, и сразу начнется вакцинация.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области коронавирусная инфекция продолжает забирать жизни людей, несмотря на сравнительно небольшое количество новых случаев заболевания.

Так, в течение суток от ковид скончались 11 жителей области.

По состоянию на 23 февраля, было зарегистрировано 159 новых случаев заражения. При этом общее число заболевших уже достигло 84 тысячи 683 человек.

Всего летальных случаев 1404. Статус выздоровевших получили 78 тысяч 195 пациентов, 5084 до сих пор болеют, у 87447 подозревают коронавирус.

Напомним, что трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."

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