Гулял по городу с боеприпасов в руках

По улицам Одессы среди бела дня разгуливав мужчина-иностранец с гранатой в руках

Его заметили неравнодушные одесситы в Старосенном сквере и сразу же вызвали полицию, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУНП (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

При осмотре у 38-летнего жителя соседней страны обнаружили корпус РГД-5 и запал ручной гранаты. Все это изъяли и отправили на экспертизу.

Почему мужчина носил эти предметы с собой, он не объяснил. Полиция открыла уголовное дело поч.1 ст.263 УК Украины — незаконное обращение с боевыми припасами. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что одесситов потряс новый случай жестокости по отношению к животным.

57-летняя женщина выбросила кота с 10-этажа, а когда увидела, что животное выжило, спустилась и добила его ножом. После этого она выбросила тело в мусорный контейнер. Всё это произошло средь бела дня во дворе одной из многоэтажек на Десантном бульваре.

Позже выяснилось, что погибший кот был домашний. Он проживал в одной из квартир на 10-этаже, а жестоко убила его собственная хозяйка, потому что кот ее поцарапал.

Тело погибшего животного отправили на экспертизу. Полиция возбудила уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными». Хозяйке кота грозит от 17 до 51 тысячи гривен штрафа, до 6 месяцев ареста или до 3 лет лишения свободы.

Напомним, что небо над Одессой озарило необычное свечение, видео аномалии разлетелось по сети: "Око Саурона"

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