Учеников Черноморской гимназии, которая находится под Одессой перевели на дистанционное обучение

Причиной такого решения стала вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщают местные СМИ .

В частности, у трех сотрудников учебного заведения был выявлен ковид. Инфицированных госпитализировали в больницу, а во всех классах и помещениях гимназии провели дезинфекцию.

Отмечается, что все заболевшие являются техническими работниками.

Из-за вспышки все ученики были переведены на дистанционное обучение и когда оно завершится, пока не известно.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области коронавирусная инфекция продолжает забирать жизни людей, несмотря на сравнительно небольшое количество новых случаев заболевания.

Так, в течение суток от ковид скончались 11 жителей области.

По состоянию на 23 февраля, было зарегистрировано 159 новых случаев заражения. При этом общее число заболевших уже достигло 84 тысячи 683 человек.

Всего летальных случаев 1404. Статус выздоровевших получили 78 тысяч 195 пациентов, 5084 до сих пор болеют, у 87447 подозревают коронавирус.

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