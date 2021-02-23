После небольшой передышки на Одессу надвигается мощный антициклон из Сибири, который принесет похолодание

По прогнозам Гидрометцентре Черного и Азовского морей, в среду 24 февраля температура в регионе резко упадет до минусовой отметки, граждан также предупредили о гололеде, передает Politeka.net

Так, облачная погода будет держаться в Одессе до самого вечера, однако осадков метеорологи не обещают.

Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью и днем ​​от 1 °С мороза до 1 °С тепла.

По Одесской области ожидается облачность с прояснениями. Без существенных осадков.

Ночью и утром местами туман, гололедица.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем ​​от 1 °С мороза до 4 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололед.

Ранее мы сообщали, что жителям Одессы посчастливилось наблюдать необычное природное явление, в понедельник 22 февраля.

Небольшой луч красного света озарил небосвод приблизительно в 6-7 часов, а потом исчез.

По словам очевидцев, он был похож на луч света от прожектора.

Одесситы начали строить догадки о причинах возникновения столь необычного свечения. Некоторым он напомнил Око Саурона из фильма "Властелин Колец".

"Око Саурона" следило сегодня за Одессой", - говорится в подписи телеграм-канала "Подслушано Одесса".

Вероятнее всего речь идет о световом столбе. Это визуальное атмосферное явление, оптический эффект, который представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся от Солнца во время его заката или восхода.

Напомним, что зима устроит одесситам взбучку на прощанье: к чему готовиться в последнюю неделю февраля

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