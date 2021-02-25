Тело молодой писательницы из Одессы обнаружили без признаков жизни в арендованой квартире в Москве

Как сообщают российские СМИ, погибшей оказалась одесситка Аделина Шелдон. Ей было всего 20 лет. Девушка переехала из Одессы в Москву и снимала там квартиру.

Владелец жилья долгое время не мог с ней связаться и в конце концов приехал, открыл запертую изнутри дверь и нашел тело Аделины, которая умерла за несколько дней до этого.

Мужчина рассказал, что девушка жаловалась на отсутствие работы, испытывала трудности с деньгами и несколько месяцев не платила за квартиру. Однако москвич говорит, что девушка была очень образованная, воспитанная, скромная. Она ему напоминала особу из девятнадцатого века.

СМИ отмечают, что на теле погибшей не было следов насильственной смерти. По одной из версий, девушка увлекалась здоровым питанием и якобы устраивала голодовки. В своем личном дневнике Аделина писала, что увлеклась новой диетой.

В квартире, где нашли литераторшу, не было еды. Возможно, совсем обессилев, девушка не смогла вызвать скорую, и поэтому умерла.

Аделина Шелдон писала исторические романы в стиле Александра Дюма. В Москву она переехала, чтобы издать свою первую книгу под названием “Венценосные” . Книга рассказывает о семье европейских монархов XVII века. Действия происходят во Франции и в Англии.

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