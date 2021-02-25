Тело молодой писательницы из Одессы обнаружили без признаков жизни в арендованой квартире в Москве
Как сообщают российские СМИ, погибшей оказалась одесситка Аделина Шелдон. Ей было всего 20 лет. Девушка переехала из Одессы в Москву и снимала там квартиру.
Владелец жилья долгое время не мог с ней связаться и в конце концов приехал, открыл запертую изнутри дверь и нашел тело Аделины, которая умерла за несколько дней до этого.
Мужчина рассказал, что девушка жаловалась на отсутствие работы, испытывала трудности с деньгами и несколько месяцев не платила за квартиру. Однако москвич говорит, что девушка была очень образованная, воспитанная, скромная. Она ему напоминала особу из девятнадцатого века.
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СМИ отмечают, что на теле погибшей не было следов насильственной смерти. По одной из версий, девушка увлекалась здоровым питанием и якобы устраивала голодовки. В своем личном дневнике Аделина писала, что увлеклась новой диетой.
В квартире, где нашли литераторшу, не было еды. Возможно, совсем обессилев, девушка не смогла вызвать скорую, и поэтому умерла.
Аделина Шелдон писала исторические романы в стиле Александра Дюма. В Москву она переехала, чтобы издать свою первую книгу под названием “Венценосные” . Книга рассказывает о семье европейских монархов XVII века. Действия происходят во Франции и в Англии.
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