В Одесской области полиция задержала подозреваемого, который лишил жизни школьную учительницу и сотрудницу Красного Креста Аллу Кубякину
Жестокое убийство произошло в поселке Тарутино в прошлом месяце. Тогда тело педагога было найдено в помещении недействующей библиотеки. Женщину ударили по голове деревянной палкой, и она скончалась.
Как сообщает местный сайт «
Подозреваемый отказался от показаний, заявив, что ничего не помнит о том дне, потому что был сильно пьян.
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Сейчас мужчина ожидает суда, который должен избрать ему меру пресечения.
"Алла Николаевна мудрый человек и женщина с огромным добрым сердцем – именно такой она запомнится коллегам на всю жизнь, — сообщили ее коллеги в Красном Кресте.
Известно, что Алла Кубякина работала учителем в школе, а с 2010 года исполняла обязанности председателя Тарутинской районной организации Красного Креста, одновременно работая младшей медсестрой патронажной службы милосердия Общества.
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