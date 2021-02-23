Ее тело нашли в библиотеке

В Одесской области полиция задержала подозреваемого, который лишил жизни школьную учительницу и сотрудницу Красного Креста Аллу Кубякину

Жестокое убийство произошло в поселке Тарутино в прошлом месяце. Тогда тело педагога было найдено в помещении недействующей библиотеки. Женщину ударили по голове деревянной палкой, и она скончалась.

Как сообщает местный сайт « Думская », мужчину уже задержали. Им оказался житель Тарутино, в его жилище копы обнаружили одежду со следами крови убитой.

Подозреваемый отказался от показаний, заявив, что ничего не помнит о том дне, потому что был сильно пьян.

Сейчас мужчина ожидает суда, который должен избрать ему меру пресечения.

"Алла Николаевна мудрый человек и женщина с огромным добрым сердцем – именно такой она запомнится коллегам на всю жизнь, — сообщили ее коллеги в Красном Кресте.

Известно, что Алла Кубякина работала учителем в школе, а с 2010 года исполняла обязанности председателя Тарутинской районной организации Красного Креста, одновременно работая младшей медсестрой патронажной службы милосердия Общества.

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