В одесской многоэтажке на Таирово пожар забрал жизни людей

Кадры смертельного происшествия разместили очевидцы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Сегодня рано утром в Одессе спасатели в 5:52 получили сообщение о небольшом запахе дыма в подъезде 5-ти этажного жилого дома на проспекте Небесной Сотни, 19.

Прибыв на место происшествия, было выяснено, что загорелосьдомашнее имущество в 3-х комнатной квартире на 2-м этаже жилого дома, информирует главное управление ГСЧС в Одесской области.

После этого пожарные локализовали возгорание в 6:15, а затем через 20 минут сам пожар был ликвидирован на площади 20 метров квадратных.

К несчастью, на месте возгорания обнаружили тела двух человек 86-ти и 56-ти лет.

По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. На месте работали 14 спасателей и пять пожарных машин.

Ранее мы сообщали, что в Одессе после пожара в квартире жилого дома было найдено тело 17-летнего парня без признаков жизни.

Так, в ночь на 20 февраля на улице Разумовской спасатели тушили пожар в квартире пенсионерки.

Бездыханное тело несовершеннолетнего было обнаружено на лестнице в двухэтажке после ликвидации пожара в квартире его соседки этажом ниже. Мальчику было всего 17 лет.

Предварительная причина его смерти - отравление продуктами горения.

Также в больницу доставлены 41-летняя женщина и двое ее малолетних детей.

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