В Одессе произошло крупное ограбление магазина

Местные полицейские узнали, что злоумышленник обнес магазин по продаже оптического оборудования на сумму более миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУНП, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Тщательно подготовившись к преступлению, грабитель обесточил здание, чтобы не попасть в объектив видеокамер, монтировкой выломал входную дверь, собрал с витринных шкафов оптико-электронные приборы, загрузил их в автомобиль и уехал домой.

Похитителем оказался 35-летний одессит.

Оперативники разоблачили его менее чем за сутки и уже изъяли награбленной.

Мужчине объявили подозрение и поместили в изолятор временного содержания. За кражу, совершенную в особо крупных размерах, фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.



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На ее счету несколько похожих преступлений. Полиция уже задержала 32-летнюю женщину.

Как стало известно, злоумышленница пришла стажироваться на должность администратора в одно из городских кафе. В первый же день работы женщина вынесла деньги из кассы заведения, а также прихватила кошельки своих коллег.

Нанесенный урон оценивается примерно в 30 тысяч гривен. Задержанная подозревается в совершении еще трех подобных преступлений.

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