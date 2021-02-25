В Одессе произошло крупное ограбление магазина
Местные полицейские узнали, что злоумышленник обнес магазин по продаже оптического оборудования на сумму более миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУНП, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Тщательно подготовившись к преступлению, грабитель обесточил здание, чтобы не попасть в объектив видеокамер, монтировкой выломал входную дверь, собрал с витринных шкафов оптико-электронные приборы, загрузил их в автомобиль и уехал домой.
Похитителем оказался 35-летний одессит.
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Оперативники разоблачили его менее чем за сутки и уже изъяли награбленной.
Мужчине объявили подозрение и поместили в изолятор временного содержания. За кражу, совершенную в особо крупных размерах, фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Ранее мы сообщали, что предприимчивая одесситка устраивалась на работу в кафе, а потом крала деньги из кассы и у своих коллег
На ее счету несколько похожих преступлений. Полиция уже задержала 32-летнюю женщину.
Как стало известно, злоумышленница пришла стажироваться на должность администратора в одно из городских кафе. В первый же день работы женщина вынесла деньги из кассы заведения, а также прихватила кошельки своих коллег.
Нанесенный урон оценивается примерно в 30 тысяч гривен. Задержанная подозревается в совершении еще трех подобных преступлений.
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