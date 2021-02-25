В Одесской области снова увеличились темпы распространения коронавирусной инфекции, число зарегистрированных за сутки зараженных снова возросло

Об этом сообщает сайт СНБО передает Politeka.net.

По состоянию на 25 февраля, было зафиксировано 268 новых случаев заражения в регионе. При этом общее число заболевших уже достигло 85 тысяч 166 человек.

От вируса и сопутствующих заболеваний скончались 3 человека за сутки.

Всего летальных случаев 1417. Статус выздоровевших получили 78 тысяч 503 пациента 5246 болеют, у 88190 подозревают коронавирус.

Отметим что медики опасаются третьей волны коронавирусной эпидемии в Одесской области.

К слову, после того, как вчера в Киеве были вакцинированы первые десятки врачей, сегодня прививаться начнут и в Одессе.

Первые дозы вакцины получат медики, которые трудятся в ковидных отделениях больниц.

Вакцинация против коронавируса в Украине добровольная и бесплатная. Она пройдет в пять этапов: на первом этапе прививки получат медработники и персонал, оказывающий помощь ковидным больным; на втором — люди с очень высоким риском инфицирования (соцработники, люди старше 80 лет, остальные медработников) на третьем — люди с высоким риском инфицирования и те, кто работает в ГСЧС, СБУ, полиции, в образовательных учреждениях; на четвертом этапе — люди в возрасте от 60 до 64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями. Пятый этап предусматривает вакцинацию всех других категорий населения.

Напомним, что вспышку коронавируса нашли в школе под Одессой: известно, сколько зараженных

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