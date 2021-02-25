В Одессу доставили первую партию вакцины от коронавируса
Об этом информируют в пресс-службе обладминистрации, передает Politeka.net.
Сообщается, что 25 февраля одесский регион получил 25 900 доз индийского препарата Covishield от Oxford/AstraZeneca.
Как рассказала директор облздрава Наталья Одарий-Захарьева, на первом этапе вакцинации прививать будут врачей, сотрудников лабораторий, проводящих тесты на COVID-19, персонал домов престарелых и военных на фронте.
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«В регионе будет работать 10 мобильных групп, 3 из которых будут функционировать в Одессе», - рассказала она в ходе онлайн-брифинга.
По плану, в первый день вакцинации в Одесской область препарат получат 60 человек.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области снова увеличились темпы распространения коронавирусной инфекции, число зарегистрированных за сутки зараженных снова возросло.
По состоянию на 25 февраля, было зафиксировано 268 новых случаев заражения в регионе. При этом общее число заболевших уже достигло 85 тысяч 166 человек.
От вируса и сопутствующих заболеваний скончались 3 человека за сутки.
Всего летальных случаев 1417. Статус выздоровевших получили 78 тысяч 503 пациента 5246 болеют, у 88190 подозревают коронавирус.
Отметим что медики опасаются третьей волны коронавирусной эпидемии в Одесской области.
Напомним, что вспышку коронавируса нашли в школе под Одессой: известно, сколько зараженных
Также Politeka сообщала, что вирус снова набирает обороты после передышки на Одесчине: известно, сколько жертв и заболевших