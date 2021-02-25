В Одессе 13-летняя девочка свела счеты с жизнью, кинувшись под поезд

Жуткое ЧП случилось этой ночью в Суворовском районе в районе Зернового, сообщили в полиции, передает Politeka.net

Как рассказал машинист, он издалека увидел, как девочка шла через рельсы и разговаривала по телефону, он принялся ей сигналюсь, однако та не ускорила шаг, а легла прямо на пути. Экстренное торможение не помогло — девочка получила тяжелые травмы и погибла пряма на месте.

Родители погибшей Елены, которой было всего 13 лет, утверждают, что в семье все было благополучно и их дочь никогда не говорила о намерении свести счеты с жизнью.

Но вот ее подруга говорит другое, мол, за несколько часов до суицида она написала об этом в одной из групп в социальной сети.

Пока неясно, состояла ли девочка в одной из подростковых «групп смерти» или на отчаянный шаг ее толкнули личные причины.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Полиция расследует дело по статье 115 УК с пометкой «самоубийство».

Отметим, в последнее время случаи суицидов среди детей участились в Одесском регионе.

Ранее мы сообщали о том, что на улице Михайловской из окна 19-го этажа выпал 11-летний мальчик-подросток и погиб.

Подозревают самоубийство.

Знакомые рассказали, что подросток жил с бабушкой и отцом. Мать умерла более года назад. У мальчика часто возникали ссоры с отцом из-за этого он сбегал из дома.

Также мы писали, что 11 февраля в одесской квартире на поселке Таирова 10-летнего мальчика нашли в петле. Он висел на двери комнаты.

Как рассказали соседи, в тот роковой вечер, мать мальчика оставила сына дома одного, а когда вернулась то увидела его в петле.

Женщина работала школьной столовой, семья неполная, мальчик жил без отца.

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