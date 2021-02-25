Жители одной из многоэтажек на поселке Котовского молят о помощи, они уже 11 дней сидят без воды

Соответствующая жалоба появилась на сайте «Единый центр обращения граждан», 25 февраля, передает Politeka.net

По словам авторов обращения, по адресу Десантный бульвар, 14 произошла аварийная ситуация на 3 этаже в квартире, в которой никто не живет, и оттуда текла вода, заливая нижние этажи.

«Это все произошло 15.02.2021, приехали работники ЖЭК и перекрыли воду. С тех пор, каждый день обещают что-то сделать и сейчас ничего не изменилось, ситуация никак не продвигается, никаких новостей и сроков, насколько вообще это может затянуться. Сколько нам еще сидеть без воды?», — спрашивают одесситы.

Отметим, что заявку поручили рассмотреть Поповичу В. А, который является директором «Жилищно-эксплуатационное предприятие Суворовский до 11 марта 2021 года.

К слову, 11 марта наступит 24-й день с момента отключения воды.

Ранее мы сообщали, что в одесской многоэтажке на Таирово пожар забрал жизни людей.

Рано утром в Одессе спасатели в 5:52 получили сообщение о небольшом запахе дыма в подъезде 5-ти этажного жилого дома на проспекте Небесной Сотни, 19.

Прибыв на место происшествия, было выяснено, что загорелосьдомашнее имущество в 3-х комнатной квартире на 2-м этаже жилого дома.

После этого пожарные локализовали возгорание в 6:15, а затем через 20 минут сам пожар был ликвидирован на площади 20 метров квадратных.

К несчастью, на месте возгорания обнаружили тела двух человек 86-ти и 56-ти лет.

Напомним, что на пепелище нашли тело: жуткий пожар всколыхнул Одесчину, спасатели не успели, фото

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