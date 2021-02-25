Полицейские разыскивают 15-летнюю девочку, которая поехала в Одессу и бесследно пропала

Как передает Politeka.net, такая информация появилась на сайте Нацполиции в Одесской области.

Как стало известно, жительница села Калиновка Карина Дули, которой 15 лет, сегодня утром поехала в Одессу и после этого связь с родными оборвалась.

Приметы пропавшей: длинные темные волосы, голубые глаза, рост 160 – 165 сантиметров.

Была одета в темно-розовые брюки, черную куртку, белый шарф, розовые кроссовки.

Если у вас есть информация о местонахождении пропавшей девушки, полиция просит сообщить по телефону (048)55-9-10-84 или 102.

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Жуткое ЧП случилось этой ночью в Суворовском районе в районе Зернового.

Как рассказал машинист, он издалека увидел, как девочка шла через рельсы и разговаривала по телефону, он принялся ей сигналюсь, однако та не ускорила шаг, а легла прямо на пути. Экстренное торможение не помогло — девочка получила тяжелые травмы и погибла пряма на месте.

Родители погибшей Елены, которой было всего 13 лет, утверждают, что в семье все было благополучно и их дочь никогда не говорила о намерении свести счеты с жизнью.

Но вот ее подруга говорит другое, мол, за несколько часов до суицида она написала об этом в одной из групп в социальной сети.

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