В Одессе человек упал из окна многоэтажного дома и погиб
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на местный Telegram-канал «Одесса-Инфо», который публикуют трагические кадры с места происшествия.
Известно, что трагедия произошла днем в четверг, 22 февраля, в жилом комплексе «Лотос» на улице Грушевского.
С какого именно этажа упал человек не сообщается, однако судя по обнародованным фото видно, что мужчина рухнул на козырек над подъездом.
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Он скончался на месте, еще до приезда «скорой помощи».
Выпал мужчина сам или ему помогли это сделать - не известно.
Ранее мы сообщали, что в Одессе 13-летняя девочка свела счеты с жизнью, кинувшись под поезд.
Жуткое ЧП случилось этой ночью в Суворовском районе в районе Зернового.
Ранее мы сообщали, что в Одессе 13-летняя девочка свела счеты с жизнью, кинувших под поезд
Жуткое ЧП случилось этой ночью в Суворовском районе в районе Зернового.
Как рассказал машинист, он издалека увидел, как девочка шла через рельсы и разговаривала по телефону, он принялся ей сигналюсь, однако та не ускорила шаг, а легла прямо на пути. Экстренное торможение не помогло — девочка получила тяжелые травмы и погибла пряма на месте.
Родители погибшей Елены, которой было всего 13 лет, утверждают, что в семье все было благополучно и их дочь никогда не говорила о намерении свести счеты с жизнью.
Но вот ее подруга говорит другое, мол, за несколько часов до суицида она написала об этом в одной из групп в социальной сети.
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