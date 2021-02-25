В Одессе человек упал из окна многоэтажного дома и погиб

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на местный Telegram-канал «Одесса-Инфо», который публикуют трагические кадры с места происшествия.

Известно, что трагедия произошла днем в четверг, 22 февраля, в жилом комплексе «Лотос» на улице Грушевского.

С какого именно этажа упал человек не сообщается, однако судя по обнародованным фото видно, что мужчина рухнул на козырек над подъездом.

Он скончался на месте, еще до приезда «скорой помощи».

Выпал мужчина сам или ему помогли это сделать - не известно.

Ранее мы сообщали, что в Одессе 13-летняя девочка свела счеты с жизнью, кинувшись под поезд.

Жуткое ЧП случилось этой ночью в Суворовском районе в районе Зернового.

Ранее мы сообщали, что в Одессе 13-летняя девочка свела счеты с жизнью, кинувших под поезд

Жуткое ЧП случилось этой ночью в Суворовском районе в районе Зернового.

Как рассказал машинист, он издалека увидел, как девочка шла через рельсы и разговаривала по телефону, он принялся ей сигналюсь, однако та не ускорила шаг, а легла прямо на пути. Экстренное торможение не помогло — девочка получила тяжелые травмы и погибла пряма на месте.

Родители погибшей Елены, которой было всего 13 лет, утверждают, что в семье все было благополучно и их дочь никогда не говорила о намерении свести счеты с жизнью.

Но вот ее подруга говорит другое, мол, за несколько часов до суицида она написала об этом в одной из групп в социальной сети.

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