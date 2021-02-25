В Одессе автомобиль, ехавший на красный свет, врезался в троллейбус, а затем перевернулся

Соответствующее видео обнародовали очевидцы в сети, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Авария с перевертышем произошла днем на светофоре.

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Daewoo Matiz двигаясь по улице Балковской выехал на перекресток с улицей Мельницкая на "красный", где и столкнулся с троллейбусом.

Популярные статьи сейчас

42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник"

Внучка-красотка легендарного Чапкиса с бездонным декольте заставила мужчин пищать от восторга: "Белла!"

Счастливый Горбунов не сдержал чувств в объятиях красотки Осадчей: «Это произошло!»

Муж Сумской Борисюк внезапно "поднял" руку на супругу, кадры: "Боже, Виталий, я боюсь вас"

Полураздетая Кароль разочаровала вульгарной выходкой: "Зачем на Юли Саниной мужа залезла?"
Показать еще

От удара машина перевернулась.

В больницу доставили 69-летнюю пассажирку автомобиля Daewoo Matiz

На месте происшествия работал следователь.

Ранее мы сообщали, что жуткая авария забрала жизнь водителя микроавтобуса, который по непонятным причинам влетел в стену на дороге в Одесской области.

Смертельное ДТП случилось в районе 9 утра в селе Новоградовка в Одесском районе.

57-летний водитель Hyundai, врезался в стоящую у дороги бетонную стену разрушенного здания и погиб от полученный травм.
На опубликованных фото видно, что удар был настолько сильный, что переднюю часть автомобиля буквально смяло в гармошку.

Также мы писали, что в Одессе водитель на иномарке катался по дорогам в состоянии сильного алкогольного опьянения, а потом совершил аварию, в которой пострадал ребенок.

Напомним, что автомобиль с ребенком слетел прямо в ров: кадры аварии на Объездной дороге в Одессе

Также Politeka сообщала, разбиты семь авто: в Одессе показали кадры масштабных ДТП, все детали