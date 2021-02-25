В Одессе автомобиль, ехавший на красный свет, врезался в троллейбус, а затем перевернулся

Соответствующее видео обнародовали очевидцы в сети, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Авария с перевертышем произошла днем на светофоре.

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Daewoo Matiz двигаясь по улице Балковской выехал на перекресток с улицей Мельницкая на "красный", где и столкнулся с троллейбусом.

От удара машина перевернулась.

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На месте происшествия работал следователь.

Ранее мы сообщали, что жуткая авария забрала жизнь водителя микроавтобуса, который по непонятным причинам влетел в стену на дороге в Одесской области.

Смертельное ДТП случилось в районе 9 утра в селе Новоградовка в Одесском районе.

57-летний водитель Hyundai, врезался в стоящую у дороги бетонную стену разрушенного здания и погиб от полученный травм.

На опубликованных фото видно, что удар был настолько сильный, что переднюю часть автомобиля буквально смяло в гармошку.

Также мы писали, что в Одессе водитель на иномарке катался по дорогам в состоянии сильного алкогольного опьянения, а потом совершил аварию, в которой пострадал ребенок.

Напомним, что автомобиль с ребенком слетел прямо в ров: кадры аварии на Объездной дороге в Одессе

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