В Одессе автомобиль, ехавший на красный свет, врезался в троллейбус, а затем перевернулся
Соответствующее видео обнародовали очевидцы в сети, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Авария с перевертышем произошла днем на светофоре.
Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Daewoo Matiz двигаясь по улице Балковской выехал на перекресток с улицей Мельницкая на "красный", где и столкнулся с троллейбусом.
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От удара машина перевернулась.
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На месте происшествия работал следователь.
Ранее мы сообщали, что жуткая авария забрала жизнь водителя микроавтобуса, который по непонятным причинам влетел в стену на дороге в Одесской области.
Смертельное ДТП случилось в районе 9 утра в селе Новоградовка в Одесском районе.
57-летний водитель Hyundai, врезался в стоящую у дороги бетонную стену разрушенного здания и погиб от полученный травм.
На опубликованных фото видно, что удар был настолько сильный, что переднюю часть автомобиля буквально смяло в гармошку.
Также мы писали, что в Одессе водитель на иномарке катался по дорогам в состоянии сильного алкогольного опьянения, а потом совершил аварию, в которой пострадал ребенок.
Напомним, что автомобиль с ребенком слетел прямо в ров: кадры аварии на Объездной дороге в Одессе
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