Сколько он там пролежал?

В одесских катакомбах наткнулись на человеческие останки

Жуткую находку обнаружили на днях под бульваром Жванецкого в центре Одессы. Об этом сообщает телеграм-канал «Подслушано Одесса», передает Politeka.net,

Очевидцы, которые сделали селфи со скелетом, говорят, что рядом с ним лежал рюкзак, нож и устройство для приема наркотиков растительного происхождения.

Спасатели уже извлекли кости, они направлены на экспертизу.

Правоохранители, в свою очередь, возбудили уголовное производство.

Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Одессе человек упал из окна многоэтажного дома и погиб.

Трагедия произошла днем в четверг, 22 февраля, в жилом комплексе «Лотос» на улице Грушевского.

Мужчина рухнул на козырек над подъездом и скончался до приезда скорой.

Также мы писали, что тело молодой писательницы из Одессы обнаружили без признаков жизни в арендованой квартире в Москве.

Погибшей оказалась одесситка Аделина Шелдон. Ей было всего 20 лет. Девушка переехала из Одессы в Москву, где готовилась издать исторический роман "Венценосные", который по ее мнению, мог составить конкуренцию книге "Игра престолов".

На теле не было следов насильственной смерти. По одной из версий, девушка увлекалась здоровым питанием и якобы устраивала голодовки. В своем личном дневнике Аделина писала, что увлеклась новой диетой.

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