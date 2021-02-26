В Одессе третий месяц не могут найти пропавшую пенсионерку, полиция подключилась к поискам, но пока что безрезультатно

Как передает Politeka.net, о пропаже сообщили в пресс-службе областного ГУНП.

Так, стало известно, что 80- летняя жительница села Березань Мешкова Тамара Николаевна бесследно пропала еще 15 декабря прошлого года в Одессе. С тех пор о женщине нет никаких известий, однако родственники не теряют надежды.

Приметы: на вид 80 лет, рост 150-155 сантиметров, худощавого телосложения, короткие седые волосы, глаза темные.

В последний раз, когда ее видели была одета в серое пальто, черные брюки и сапоги, бордовую шапку.

В полиции призвали с любой информацией о месте нахождения пенсионерки звонить по телефону (048) 765-75-27 (дежурная часть круглосуточно) или по спецлинии "102".

До этого мы сообщали, что в розыск была объявлена 15-летняя девочка, которая поехала в Одессу и бесследно пропала.

Жительница села Калиновка Карина Дули, которой 15 лет, сегодня утром поехала в Одессу и после этого связь с родными оборвалась.

Приметы пропавшей: длинные темные волосы, голубые глаза, рост 160 – 165 сантиметров.

Была одета в темно-розовые брюки, черную куртку, белый шарф, розовые кроссовки.

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