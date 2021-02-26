Утром на рассвете загорелась котельная в поселке Таирово Одесской области
Сигнал о ЧП поступил на спецлинию «101», 26 февраля в 05:34, информирует главное управление ГСЧС в Одесской области. На странице в Фейсбук, передает Politeka.net
Позвонившие сообщили о задымлении на территории производственного корпуса ООО "УНИТЕХа" в пгт. Таирово Овидиопольского района.
Прибыв на место происшествия, было выяснено, что загорелся твердотопливный котел и крыша в одноэтажном здании котельной.
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После этого пожарные локализовали возгорание в 5:49 и через восемь минут его полностью потушили на площади 10 метров квадратных.
Уточняется, во время пожара не обошлось без пострадавших – это охранник котельной, который до приезда спасателей пытался бороться с огнем собственными силами.
34-летний мужчина получил ожоги тела и был немедленно доставлен в городскую больницу №10.
На месте работали 26 спасателей и пять пожарных машин.
Ущерб устанавливается.
Ранее мы сообщали, что в одесской многоэтажке на Таирово пожар забрал жизни людей.
Утром одесские спасатели получили сообщение о небольшом запахе дыма в подъезде 5-ти этажного жилого дома на проспекте Небесной Сотни, 19.
Прибыв на место они потушили пожар и на пепелище нашли два обгоревших тела.
Напомним, что пожар охватил многоэтажку в Одессе, видео ЧП: уже найдены тела людей
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