С огнем боролись почти три десятка спасателей

Утром на рассвете загорелась котельная в поселке Таирово Одесской области

Сигнал о ЧП поступил на спецлинию «101», 26 февраля в 05:34, информирует главное управление ГСЧС в Одесской области. На странице в Фейсбук, передает Politeka.net

Позвонившие сообщили о задымлении на территории производственного корпуса ООО "УНИТЕХа" в пгт. Таирово Овидиопольского района.

Прибыв на место происшествия, было выяснено, что загорелся твердотопливный котел и крыша в одноэтажном здании котельной.

После этого пожарные локализовали возгорание в 5:49 и через восемь минут его полностью потушили на площади 10 метров квадратных.

Уточняется, во время пожара не обошлось без пострадавших – это охранник котельной, который до приезда спасателей пытался бороться с огнем собственными силами.

34-летний мужчина получил ожоги тела и был немедленно доставлен в городскую больницу №10.

На месте работали 26 спасателей и пять пожарных машин.

Ущерб устанавливается.

Ранее мы сообщали, что в одесской многоэтажке на Таирово пожар забрал жизни людей.

Утром одесские спасатели получили сообщение о небольшом запахе дыма в подъезде 5-ти этажного жилого дома на проспекте Небесной Сотни, 19.

Прибыв на место они потушили пожар и на пепелище нашли два обгоревших тела.

Напомним, что пожар охватил многоэтажку в Одессе, видео ЧП: уже найдены тела людей

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