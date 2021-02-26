В Одесском регионе в течении одних суток коронавирус обнаружили у 319 человек – это на 100 человек больше, чем двумя днями ранее

Об этом сообщает сайт СНБО, передает Politeka.net.

По состоянию на 26 февраля, коронавирусная инфекция унесла жизни пяти пациентов за сутки, общее число погибших за время пандемии составило 1422 человек.

Новых случаев заражения диагностировано 319, при этом всего заболевших 85 тысяч 485 человек.

Полностью излечится удалось 78 тысячи 729 пациентам, 5334 болеют, у 88509 подозревают коронавирус.

Ранее мы сообщали, что в Одессу привезли 25 900 доз индийской вакцины Covishield от Oxford/AstraZeneca и сразу же стартовала вакцинация медиков от COVID-19.

Первым прививку получил заведующий отделением городской инфекционной больницы Сергей Костенко, после него вакцинировали свыше 50 сотрудников инфекционной больницы.

Далее по графику – с 25 февраля по 3 марта – будут прививать сотрудников других городских опорных стационаров по COVID-19: городских больниц №1, №5, №10, городской детской больницы №3 и роддома №2. Через четыре недели после введения первой дозы вакцины медикам будет проведена ревакцинация для формирования максимальной защиты от COVID-19.

Напомним, что вспышку коронавируса нашли в школе под Одессой: известно, сколько зараженных

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