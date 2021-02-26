Под Одессой с окна пятого этажа выпала девушка

Происшествие случилось ближе к вечеру, 25 февраля, в городе Черноморске. Соответствующее видео показали в телеграм-канале «ХО», передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На обнародованных кадрах можно увидеть, что пострадавшая приземлилась на козырек первого этажа и чудом осталась жива.

Когда на место вызова прибыли сотрудники ГСЧС, они положили травмированную девушку на жесткие носилки, после чего сняли ее с козырька.

Во время спуска спасатели чуть не уронили пострадавшую, она принялась громко кричать, однако всё обошлось. Далее ее передали медикам, которые увезли в больницу.

По данным телеграм-канала, выпавшая девушка была в состоянии алкогольного опьянения и пока не известно, был ли инцидент связан с попыткой покончить с собой, или же произошел несчастный случай.

«Черноморск, пьяная выпала с 5 этажа, спасатели чуть не уронили», - сообщают авторы телеграм-канала «ХО».

На месте также работала полиция. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

А вот мужчине из Одессы, который выпал из окна в ЖК "Лотос" на улице Грушевского, повезло меньше.

Он также рухнул на козырек над подъездом, однако скончался до приезда медиков скорой помощи.

Напомним, что трагедия произошла средь бела дня в Одессе: жизнь человека оборвалась во дворе многоэтажки, кадры

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