В Одессе водолазы-спецназовцы отработали навыки поиска взрывчатых веществ в море

Тренировочные учения прошли в Практической гавани Одессы. Об этом сообщается на сайте Аrmyinform, передает Politeka.net

Отмечается, что водолазы спускались под воду на глубину до 10 метров.

"Главная идея тренировок - поиск, идентификация и выявление любых взрывоопасных предметов в акватории Одесского порта. Выполнение задач разной степени сложности проходили в условиях плохой видимости. Ведь водолазам важно усовершенствовать навыки оперативно действовать в условиях быстрого изменения обстановки, например, преодолевать значительные расстояния под водой за короткий промежуток времени ", - сообщают военные.

Водолазы работали двойками, проверяли работу оборудования при разных нагрузках и выполняли задания по подводному ориентированию.

Ранее мы писали, что в поселке Таирово Одесской области загорелась котельная.

Сигнал о ЧП поступил на спецлинию «101», 26 февраля в 05:34.

Позвонившие сообщили о задымлении на территории производственного корпуса ООО "УНИТЕХа" в пгт. Таирово Овидиопольского района. Прибыв на место происшествия, было выяснено, что загорелся твердотопливный котел и крыша в одноэтажном здании котельной.

После этого пожарные локализовали возгорание в 5:49 и через восемь минут его полностью потушили на площади 10 метров квадратных.

Во время пожара не обошлось без пострадавших – это охранник котельной, который до приезда спасателей пытался бороться с огнем собственными силами.

34-летний мужчина получил ожоги тела и был немедленно доставлен в городскую больницу №10.

Напомним, что пожар охватил многоэтажку в Одессе, видео ЧП: уже найдены тела людей

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